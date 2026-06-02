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Warga mencari sisa-sisa barang di rumahnya yang telah terbakar di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
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Warga mencari sisa-sisa barang di rumahnya yang telah terbakar di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
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Warga mencari sisa-sisa barang di rumahnya yang telah terbakar di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
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Warga mencari sisa-sisa barang di rumahnya yang telah terbakar di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
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Warga mencari sisa-sisa barang di rumahnya yang telah terbakar di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
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Warga Cari Sisa Harta Benda Pascakebakaran di Kebon Kosong
Selasa 02 Juni 2026 20:05 WIB
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JAKARTA - Warga mencari sisa-sisa barang di rumahnya yang telah terbakar di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 674 warga dari 354 kepala keluarga (KK) terdampak dalam kebakaran yang terjadi pada Senin (1/6/2026) malam yang diduga disebabkan korsleting listrik.
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