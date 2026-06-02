JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengenakan jaket ojek online yang diberikan Mulyono, pengemudi yang dikenal sebagai Gojek 001, saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026). Nadiem disambut kerabat dan sejumlah pengemudi ojol menjelang sidang pembacaan nota pembelaan (pleidoi) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Aksi tersebut disambut tepuk tangan serta seruan dukungan dari para pengemudi ojol yang hadir.