Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengenakan jaket ojek online yang diberikan Mulyono, pengemudi yang dikenal sebagai Gojek 001, saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengenakan jaket ojek online yang diberikan Mulyono, pengemudi yang dikenal sebagai Gojek 001, saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengenakan jaket ojek online yang diberikan Mulyono, pengemudi yang dikenal sebagai Gojek 001, saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengenakan jaket ojek online yang diberikan Mulyono, pengemudi yang dikenal sebagai Gojek 001, saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengenakan jaket ojek online yang diberikan Mulyono, pengemudi yang dikenal sebagai Gojek 001, saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Momen Nadiem Kenakan Jaket Ojol Jelang Sidang Pleidoi

Selasa 02 Juni 2026 19:55 WIB
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengenakan jaket ojek online yang diberikan Mulyono, pengemudi yang dikenal sebagai Gojek 001, saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026). Nadiem disambut kerabat dan sejumlah pengemudi ojol menjelang sidang pembacaan nota pembelaan (pleidoi) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

 
Aksi tersebut disambut tepuk tangan serta seruan dukungan dari para pengemudi ojol yang hadir.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya