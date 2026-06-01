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Penyanyi Ziva tampil pada Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten. Sabtu (30/5/2026).
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Penyanyi Ziva tampil pada Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten. Sabtu (30/5/2026).
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Penyanyi Ziva tampil pada Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten. Sabtu (30/5/2026).
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Penyanyi Ziva tampil pada Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten. Sabtu (30/5/2026).
Foto 5 / 5
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Penyanyi Ziva tampil pada Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten. Sabtu (30/5/2026).
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Ziva Magnolya Tampil Memukau di Java Jazz Festival 2026
Senin 01 Juni 2026 16:06 WIB
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TANGERANG - Penyanyi Ziva tampil pada Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten. Sabtu (30/5/2026).
Dalam penampilannya, Ziva de membawakan lagu Fall in Love Alone milik Stacey Ryan dan lagu lain seperti Abadi, Menyesal, dan Menanti.
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