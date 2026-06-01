TANGERANG - Penyanyi Ziva tampil pada Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten. Sabtu (30/5/2026).

Dalam penampilannya, Ziva de membawakan lagu Fall in Love Alone milik Stacey Ryan dan lagu lain seperti Abadi, Menyesal, dan Menanti.