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Vokalis Slank Kaka saat tampil pada Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten. Minggu (31/5/2026).
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Vokalis Slank Kaka saat tampil pada Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten. Minggu (31/5/2026).
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Vokalis Slank Kaka saat tampil pada Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten. Minggu (31/5/2026).
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Vokalis Slank Kaka saat tampil pada Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten. Minggu (31/5/2026).
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Vokalis Slank Kaka saat tampil pada Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten. Minggu (31/5/2026).
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Slank Guncang Java Jazz Festival 2026 Lewat Deretan Lagu Legendaris

Senin 01 Juni 2026 16:02 WIB
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TANGERANG - Vokalis Slank Kaka saat tampil pada Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten. Minggu (31/5/2026). Slank juga menyajikan sejumlah lagu hit mereka di antaranya, Mawar Merah, Tonk Kosong, Poppies Lane Memory,  Terlalu Manis, Ku Tak Bisa, I Miss You But I Hate You, hingga Seperti Para Koruptor.

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