TANGERANG - Vokalis Slank Kaka saat tampil pada Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten. Minggu (31/5/2026). Slank juga menyajikan sejumlah lagu hit mereka di antaranya, Mawar Merah, Tonk Kosong, Poppies Lane Memory, Terlalu Manis, Ku Tak Bisa, I Miss You But I Hate You, hingga Seperti Para Koruptor.