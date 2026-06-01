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Kerabat menaburkan bunga usai upacara pemakaman mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Foto 2 / 7
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Kerabat menaburkan bunga usai upacara pemakaman mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Foto 3 / 7
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Prajutit TNI membawa peti jenazah mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat upacara pemakaman di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Foto 4 / 7
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Prajutit TNI membawa peti jenazah mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat upacara pemakaman di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Foto 5 / 7
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Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kedua kanan) meletakkan karangan bunga saat upacara pemakaman mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (1/6/2026).
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Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri) bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) dan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita (tengah) menaburkan bunga dan memberikan penghormatan terakhir usai upacara pemakaman mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (1/6/2026).
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Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kedua kanan) meletakkan karangan bunga saat upacara pemakaman mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (1/6/2026).
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Suasana Haru Pemakaman Ryamizard Ryacudu

Senin 01 Juni 2026 18:27 WIB
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JAKARTA - Kerabat menaburkan bunga usai upacara pemakaman mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin (1/6/2026). Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meninggal dunia pada usia 76 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (31/5/2026) karena sakit.

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Suasana Haru Pemakaman Ryamizard Ryacudu