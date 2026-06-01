JAKARTA - Kilau warna District Green membungkus sedan kompak itu dengan karakter tegas. Dari kejauhan, bodinya memancarkan aura agresif namun tetap berkelas. Garis-garis tajam di setiap sisi mempertegas identitas performanya. Velg 19 inci memperkuat postur rendah yang siap melahap aspal. The New Audi S3 Verve Edition menghadirkan interpretasi baru sedan performa modern.

Ketika banyak mobil performa berlomba tampil semakin garang, Audi memilih jalur berbeda. Pabrikan asal Jerman itu mengedepankan presisi dibanding sensasi berlebihan. Meski demikian, karakter sangarnya tetap terasa dari berbagai sudut. District Green menjadi pembeda utama yang sulit ditemukan pada model lain. Warna eksklusif tersebut sekaligus menjadi identitas baru sedan ini.

Saat terkena cahaya siang, District Green terlihat tegas dan berani. Ketika malam tiba, pantulannya menghadirkan kesan dramatis yang berbeda. Proporsi bodi sedan yang seimbang memperkuat kesan atletis kendaraan. Detail khas Audi S line turut menegaskan DNA performanya. Karena itu, tampilannya tetap elegan meski menyimpan tenaga besar.

Di balik kap mesin tersimpan mesin 2.0 TFSI empat silinder turbo. Unit tersebut menghasilkan tenaga 333 horsepower dan torsi 420 Nm. Seluruh tenaga disalurkan melalui transmisi S tronic tujuh percepatan. Hasilnya, akselerasi 0 hingga 100 kilometer per jam dicapai 4,7 detik. Angka itu menempatkannya sebagai sedan kompak dengan kemampuan mengesankan.

Sensasi mengemudi semakin kuat berkat sistem penggerak quattro all-wheel drive. Teknologi legendaris Audi tersebut menjaga traksi tetap optimal. Saat melibas tikungan, mobil terasa sigap dan mudah dikendalikan. S Sport suspension membantu menjaga kestabilan pada berbagai kondisi jalan. Sementara itu, torque splitter mendistribusikan tenaga secara lebih presisi.

Audi juga membekali sedan ini dengan beragam teknologi modern. Audi drive select menyediakan enam mode berkendara berbeda. Dynamic Plus Mode menghadirkan karakter paling agresif saat dibutuhkan. Matrix LED dengan dynamic lighting signature mempertegas wajah modern kendaraan. Berbagai fitur tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara lebih intuitif.

Masuk ke dalam kabin, nuansa premium langsung menyelimuti perjalanan. Panoramic glass roof menghadirkan kesan lapang bagi seluruh penumpang. SONOS 3D Premium Sound System menghasilkan kualitas audio memukau. Audi virtual cockpit plus menyajikan informasi secara digital dan mudah dipahami. Ambient lighting package plus memperkuat atmosfer sporty sekaligus mewah.

Chief Operating Officer Audi Indonesia, Edo Januarko Chandra, menilai performa modern terus berevolusi. "Kami menghadirkan interpretasi baru performa modern," ujarnya. Menurut Edo, konsumen kini mencari kendaraan yang lebih personal. "Mereka menginginkan sesuatu yang lebih ekspresif dan berkelas," katanya. The New Audi S3 Verve Edition dipasarkan Rp1,875 miliar OTR Jakarta dengan servis tiga tahun atau 90.000 kilometer, garansi dua tahun tanpa batas kilometer, serta layanan Emergency Roadside Assistance atau ERA 24 jam.