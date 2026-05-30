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Penyanyi Ruth Sahanaya (kedua kanan) dan Dira Sugandi (ketiga kanan) tampil pada Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (29/5/2026). Ruth Sahanya membawakan sejumlah lagu diantaranya Two Become One dan Goodbye milik Spice Girls.
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Penyanyi Ruth Sahanaya tampil pada Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (29/5/2026).
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Penyanyi Ruth Sahanaya (kedua kanan) dan Dira Sugandi (ketiga kanan) tampil pada Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (29/5/2026). Ruth Sahanya membawakan sejumlah lagu diantaranya Two Become One dan Goodbye milik Spice Girls.
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Penyanyi Ruth Sahanaya tampil pada Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (29/5/2026).
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Penyanyi Ruth Sahanaya tampil pada Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (29/5/2026).
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Penampilan Enerjik Ruth Sahanaya Hibur Pengunjung Java Jazz Festival 2026
Sabtu 30 Mei 2026 23:01 WIB
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TANGERANG - Penyanyi Ruth Sahanaya (kedua kanan) dan Dira Sugandi (ketiga kanan) tampil pada Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (29/5/2026). Ruth Sahanya membawakan sejumlah lagu diantaranya Two Become One dan Goodbye milik Spice Girls.
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