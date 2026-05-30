Foto 1 / 5
Perbesar
Penyanyi Mahalini tampil pada acara Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (29/5/2026). Dalam penampilannya, Mahalini membawakan sejumlah lagu di antaranya Sisa Rasa, Sial dan Melawan Restu.
Foto 2 / 5
Perbesar
Penyanyi Mahalini tampil pada acara Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (29/5/2026). Dalam penampilannya, Mahalini membawakan sejumlah lagu di antaranya Sisa Rasa, Sial dan Melawan Restu.
Foto 3 / 5
Perbesar
Penyanyi Mahalini tampil pada acara Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (29/5/2026). Dalam penampilannya, Mahalini membawakan sejumlah lagu di antaranya Sisa Rasa, Sial dan Melawan Restu.
Foto 4 / 5
Perbesar
Penyanyi Mahalini tampil pada acara Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (29/5/2026). Dalam penampilannya, Mahalini membawakan sejumlah lagu di antaranya Sisa Rasa, Sial dan Melawan Restu.
Foto 5 / 5
Perbesar
Penyanyi Mahalini tampil pada acara Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (29/5/2026). Dalam penampilannya, Mahalini membawakan sejumlah lagu di antaranya Sisa Rasa, Sial dan Melawan Restu.
Advertisement
Penampilan Mahalini Meriahkan Java Jazz Festival 2026
Sabtu 30 Mei 2026 22:58 WIB
A
A
A
JAKARTA - Penyanyi Mahalini tampil pada acara Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (29/5/2026). Dalam penampilannya, Mahalini membawakan sejumlah lagu di antaranya Sisa Rasa, Sial dan Melawan Restu.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Foto Lainnya