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Penyanyi Mahalini tampil pada acara Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (29/5/2026). Dalam penampilannya, Mahalini membawakan sejumlah lagu di antaranya Sisa Rasa, Sial dan Melawan Restu.
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Penyanyi Mahalini tampil pada acara Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (29/5/2026). Dalam penampilannya, Mahalini membawakan sejumlah lagu di antaranya Sisa Rasa, Sial dan Melawan Restu.
Foto 3 / 5
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Penyanyi Mahalini tampil pada acara Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (29/5/2026). Dalam penampilannya, Mahalini membawakan sejumlah lagu di antaranya Sisa Rasa, Sial dan Melawan Restu.
Foto 4 / 5
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Penyanyi Mahalini tampil pada acara Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (29/5/2026). Dalam penampilannya, Mahalini membawakan sejumlah lagu di antaranya Sisa Rasa, Sial dan Melawan Restu.
Foto 5 / 5
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Penyanyi Mahalini tampil pada acara Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (29/5/2026). Dalam penampilannya, Mahalini membawakan sejumlah lagu di antaranya Sisa Rasa, Sial dan Melawan Restu.
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Penampilan Mahalini Meriahkan Java Jazz Festival 2026

Sabtu 30 Mei 2026 22:58 WIB
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JAKARTA - Penyanyi Mahalini tampil pada acara Java Jazz Festival 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (29/5/2026). Dalam penampilannya, Mahalini membawakan sejumlah lagu di antaranya Sisa Rasa, Sial dan Melawan Restu.

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