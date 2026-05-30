JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta memberikan sambutan dalam acara perayaan Hari Raya Waisak bertajuk Illumination of Jakarta: Glow of Peace di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Jumat (29/5/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era (BE) Tahun 2026 yang berlangsung pada 28 Mei hingga 1 Juni 2026.

Perayaan ini digelar sebagai upaya memperkuat citra Jakarta sebagai kota global yang inklusif, harmonis, dan kaya akan keberagaman budaya. Mengusung tema Glow of Peace, kegiatan menghadirkan berbagai agenda spiritual, budaya, dan sosial yang melibatkan umat Buddha, komunitas lintas agama, pelaku ekonomi kreatif, serta masyarakat umum. Berkolaborasi dengan PERMABUDI dan WALUBI, rangkaian acara meliputi prosesi doa dan renungan bersama, pertunjukan seni budaya, instalasi pencahayaan tematik, dekorasi kota bernuansa Waisak, hingga beragam atraksi budaya yang menjadi daya tarik bagi masyarakat dan wisatawan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andhika Permata, mengatakan perayaan Waisak tidak hanya menjadi momentum keagamaan, tetapi juga ruang kolaborasi untuk mempererat toleransi, memperkuat nilai kebersamaan, serta menampilkan wajah Jakarta sebagai kota yang terbuka dan menghargai keberagaman. Menurutnya, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengalaman budaya dan spiritual yang berkesan bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ibu kota.

Sebagai bagian dari rangkaian perayaan, Disparekraf DKI Jakarta turut menghadirkan berbagai elemen visual dan atraksi kreatif di ruang publik. Kehadiran instalasi seni dan pencahayaan tematik di kawasan Bundaran HI diharapkan dapat memperkuat pesan perdamaian, cinta kasih, dan harmoni yang menjadi nilai utama Hari Raya Waisak, sekaligus menambah daya tarik wisata kota.

Melalui penyelenggaraan Perayaan Hari Raya Waisak 2570 BE/2026 ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap semangat toleransi, kebersamaan, dan keharmonisan dapat terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, serta menjadikan Jakarta sebagai ruang bersama yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.