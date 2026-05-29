JAKARTA - CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo menyampaikan sambutan saat konferensi pers Okezone National Championship di iNews Tower, Jakarta, Jumat (29/5/2026). Okezone.com resmi menggelar Okezone National Championship sebagai ajang kompetisi futsal tingkat SMA yang akan berlangsung di empat kota besar Indonesia, yakni Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Seri perdana turnamen tersebut akan digelar di Universitas Negeri Jakarta pada 13–14 Juni 2026 dengan diikuti 24 tim pelajar. Nantinya, juara dan runner-up dari setiap kota akan bertanding pada babak Grand Final di tJakarta.

Dalam sambutannya, Angela Tanoesoedibjo mengatakan Okezone ingin membawa kompetisi futsal pelajar ke level yang lebih besar, tidak hanya sebagai pertandingan olahraga, tetapi juga ruang kreativitas dan panggung prestasi generasi muda. “Okezone selama ini dikenal sebagai media yang kuat di bidang olahraga dan telah lama hadir langsung ke berbagai SMA untuk menggelar kompetisi futsal. Kami ingin melangkah lebih besar dengan menjadikan event olahraga ini bukan sekadar kompetisi melainkan ruang kreativitas sekaligus panggung prestasi bagi generasi muda,” ujar Angela.

Okezone National Championship digelar dengan misi menjadi ruang ekspresi sekaligus ajang pencarian bakat futsal muda Indonesia. Kompetisi ini juga mendapat dukungan dari Federasi Futsal Indonesia dan ditargetkan mampu menarik sekitar 2.000 penonton di setiap kota penyelenggaraan. Selain pertandingan futsal antar pelajar SMA, rangkaian acara turut menghadirkan berbagai hiburan seperti kompetisi suporter terbaik, penampilan musik, hingga sesi live reaction pada laga final bersama komentator dan influencer olahraga.

Pemimpin Redaksi Okezone, Masirom, berharap kompetisi tersebut dapat menjadi ajang yang menghibur sekaligus membangun karakter generasi muda melalui sportivitas dan semangat kompetisi sehat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Federasi Futsal Indonesia, Budi Setiawan, menyambut positif penyelenggaraan turnamen tersebut dan menilai kompetisi usia muda sangat penting untuk menjaring talenta baru seiring perkembangan prestasi futsal Indonesia. Selain digelar secara langsung, pertandingan final juga akan disiarkan melalui live streaming di kanal YouTube @officialokezone, @okezone.vibes, dan seluruh platform digital Okezone.