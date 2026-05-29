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Warga mengais sisa-sisa barang di rumahnya yang terbakar di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta, Jumat (29/5/2026).
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Warga mengais sisa-sisa barang di rumahnya yang terbakar di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta, Jumat (29/5/2026).
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Warga mengais sisa-sisa barang di rumahnya yang terbakar di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta, Jumat (29/5/2026).
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Warga mengais sisa-sisa barang di rumahnya yang terbakar di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta, Jumat (29/5/2026).
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Warga mengais sisa-sisa barang di rumahnya yang terbakar di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta, Jumat (29/5/2026).
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Warga Cari Barang Tersisa Pascakebakaran Permukiman di Tambora

Jum'at 29 Mei 2026 18:41 WIB
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JAKARTA - Warga mengais sisa-sisa barang di rumahnya yang terbakar di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta, Jumat (29/5/2026). 

 
Sudin Gulkarmat Jakarta Barat mencatat kebakaran permukiman akibat korsleting listrik pada Kamis (28/5) malam tersebut menghanguskan 27 rumah di delapan RT serta menyebabkan sekitar 200 warga terdampak. 
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