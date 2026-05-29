Foto 1 / 5
Perbesar
Warga mengais sisa-sisa barang di rumahnya yang terbakar di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Warga mengais sisa-sisa barang di rumahnya yang terbakar di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
Warga mengais sisa-sisa barang di rumahnya yang terbakar di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Warga mengais sisa-sisa barang di rumahnya yang terbakar di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Warga mengais sisa-sisa barang di rumahnya yang terbakar di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Advertisement
Warga Cari Barang Tersisa Pascakebakaran Permukiman di Tambora
Jum'at 29 Mei 2026 18:41 WIB
A
A
A
JAKARTA - Warga mengais sisa-sisa barang di rumahnya yang terbakar di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Sudin Gulkarmat Jakarta Barat mencatat kebakaran permukiman akibat korsleting listrik pada Kamis (28/5) malam tersebut menghanguskan 27 rumah di delapan RT serta menyebabkan sekitar 200 warga terdampak.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya