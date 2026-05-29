JAKARTA - Lubang besar menganga di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026), setelah badan jalan amblas di salah satu titik jalur utama menuju Depok. Tepat di bawah lokasi amblas terdapat saluran air, sehingga sebagian aspal runtuh dan membentuk lubang yang cukup dalam. Peristiwa tersebut membuat arus lalu lintas tersendat panjang, terutama pada jam sibuk pagi hingga siang hari.

Petugas gabungan dari Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan dan aparat kepolisian langsung memasang pembatas jalan serta mengalihkan sebagian arus kendaraan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Hingga Jumat siang, ukuran pasti lubang belum diumumkan secara resmi, namun kondisi amblas membuat satu lajur tidak dapat dilintasi kendaraan. Kawasan Lenteng Agung sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu titik rawan kemacetan di koridor Jakarta–Depok.

Pihak terkait juga melakukan pemeriksaan terhadap saluran air di bawah jalan guna mengetahui penyebab amblasnya badan jalan. Dinas Bina Marga menyatakan penanganan darurat dilakukan dengan pemasangan marka pengaman dan persiapan perbaikan permanen agar kerusakan tidak meluas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya menegaskan penanganan cepat jalan rusak dan berlubang menjadi prioritas demi menjaga keselamatan pengguna jalan.