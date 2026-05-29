JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar konferensi pers terkait persiapan peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung BPIP, Jakarta, Jumat (29/5/2026). Konferensi pers tersebut dihadiri jajaran pimpinan BPIP dan membahas kesiapan pelaksanaan upacara serta rangkaian kegiatan peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan digelar pada 1 Juni 2026.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan seluruh persiapan pelaksanaan Hari Lahir Pancasila telah dilakukan secara matang. Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” yang menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus berkontribusi terhadap perdamaian dunia.

Menurut Yudian, peringatan Hari Lahir Pancasila bukan hanya seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. BPIP juga telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 sebagai acuan pelaksanaan upacara bagi lembaga negara, kementerian, TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga institusi pendidikan di seluruh Indonesia.

Puncak peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin, 1 Juni 2026 pukul 10.00 WIB di Lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir sekaligus bertindak sebagai Inspektur Upacara. Acara tersebut juga akan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran Kabinet Merah Putih, mantan Presiden dan Wakil Presiden RI, serta sejumlah tokoh nasional.

Dalam susunan upacara, Ketua MPR akan membacakan teks Pancasila, Ketua DPD membacakan Pembukaan UUD 1945, sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan memimpin doa. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) juga akan menggunakan “Formasi Pancasila” yang terdiri dari lima kelompok sebagai simbol lima sila Pancasila.

Menutup paparannya, Yudian mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk terus menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. “Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan terus hidup,” ujarnya.