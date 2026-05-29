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Melalui program tersebut, perusahaan menyalurkan 46 ekor sapi dan 115 ekor kambing kepada sekitar 21.870 penerima manfaat di lebih dari 130 wilayah operasional Elnusa Petrofin di seluruh Indonesia.
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Melalui program tersebut, perusahaan menyalurkan 46 ekor sapi dan 115 ekor kambing kepada sekitar 21.870 penerima manfaat di lebih dari 130 wilayah operasional Elnusa Petrofin di seluruh Indonesia.
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Melalui program tersebut, perusahaan menyalurkan 46 ekor sapi dan 115 ekor kambing kepada sekitar 21.870 penerima manfaat di lebih dari 130 wilayah operasional Elnusa Petrofin di seluruh Indonesia.
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Petrofin Berkurban Dukung ESG dan SDGs Melalui Distribusi Daging Kurban

Jum'at 29 Mei 2026 18:28 WIB
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PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, kembali menggelar program CSR Petrofin Berkurban pada momen Iduladha 1447 Hijriah. Melalui program tersebut, perusahaan menyalurkan 46 ekor sapi dan 115 ekor kambing kepada sekitar 21.870 penerima manfaat di lebih dari 130 wilayah operasional Elnusa Petrofin di seluruh Indonesia.
 
Kegiatan penyaluran hewan kurban dilakukan secara serentak di berbagai daerah, mulai dari Gorontalo, Samarinda, Ampenan, Palopo, Pontianak, Pangkal Balam, Dumai, hingga wilayah operasional lainnya. Program ini menjadi bentuk kepedulian sosial perusahaan sekaligus upaya memperkuat hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar.
 
Manager Corporate Communication & Relations PT Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo, mengatakan program Petrofin Berkurban juga mengedepankan prinsip Product Life Cycle dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong penggunaan wadah guna ulang dalam distribusi daging kurban sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan lingkungan.
 
Direktur Operasi dan Marketing PT Elnusa Petrofin, Ferdiansyah, menambahkan kegiatan kurban tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial perusahaan, tetapi juga bagian dari upaya membangun hubungan strategis dan berkelanjutan dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasional.
 
Program Petrofin Berkurban turut mendukung implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2 Tanpa Kelaparan (Zero Hunger) melalui distribusi daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan.
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