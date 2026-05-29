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Kompetisi tingkat provinsi ini diikuti siswa berprestasi dari berbagai Sekolah Dasar di Sumatra Selatan yang menunjukkan kemampuan terbaik dalam numerasi, literasi, kerja sama, serta pemecahan masalah secara kreatif.
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Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatra Selatan H. Tajuddin Idris menyampaikan sambutan sebelum dimulainya kompetisi DANCOW Indonesia Cerdas Season 2 di Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (26/5/2026).
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Kompetisi tingkat provinsi ini diikuti siswa berprestasi dari berbagai Sekolah Dasar di Sumatra Selatan yang menunjukkan kemampuan terbaik dalam numerasi, literasi, kerja sama, serta pemecahan masalah secara kreatif.
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Kompetisi tingkat provinsi ini diikuti siswa berprestasi dari berbagai Sekolah Dasar di Sumatra Selatan yang menunjukkan kemampuan terbaik dalam numerasi, literasi, kerja sama, serta pemecahan masalah secara kreatif.
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Suasana Kompetisi Dancow Indonesia Cerdas Season 2 yang digelar di Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (26/5/2026).
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Kompetisi Indonesia Cerdas Jadi Ajang Pengembangan Potensi Pelajar SD

Jum'at 29 Mei 2026 18:28 WIB
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Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatra Selatan H. Tajuddin Idris menyampaikan sambutan sebelum dimulainya kompetisi DANCOW Indonesia Cerdas Season 2 di Palembang, Sumatra Selatan, Selasa (26/5/2026). Dalam sambutannya, Tajuddin Idris mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi tersebut yang dinilai mampu mendorong potensi dan kreativitas siswa di Sumatra Selatan.
 
Kompetisi tingkat provinsi ini diikuti siswa berprestasi dari berbagai Sekolah Dasar di Sumatra Selatan yang menunjukkan kemampuan terbaik dalam numerasi, literasi, kerja sama, serta pemecahan masalah secara kreatif. Beragam soal dan permainan edukatif disiapkan untuk mengasah pengetahuan umum dan kreativitas peserta. SD Patra Mandiri berhasil melaju ke babak final untuk mewakili Provinsi Sumatra Selatan.
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