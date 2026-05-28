Foto 1 / 5
Perbesar
Warga melihat instalasi pencahayaan dalam acara Illumination of Jakarta Glow of Peace di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Warga melihat instalasi pencahayaan dalam acara Illumination of Jakarta Glow of Peace di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
Warga melihat instalasi pencahayaan dalam acara Illumination of Jakarta Glow of Peace di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Warga melihat instalasi pencahayaan dalam acara Illumination of Jakarta Glow of Peace di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Warga melihat instalasi pencahayaan dalam acara Illumination of Jakarta Glow of Peace di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Advertisement
Instalasi Lampu Hias Percantik Bundaran HI Sambut Waisak 2570 BE
Kamis 28 Mei 2026 22:59 WIB
A
A
A
JAKARTA - Warga melihat instalasi pencahayaan dalam acara Illumination of Jakarta Glow of Peace di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (28/5/2026). Aneka ornamen lampu hias dan instalasi pencahayaan hadi mulai 28 Mei hingga 1 Juni 2026 tersebut digelar untuk menyambut Hari Raya Waisak 2570 BE Tahun 2026.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya