Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Warga melihat instalasi pencahayaan dalam acara Illumination of Jakarta Glow of Peace di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Warga melihat instalasi pencahayaan dalam acara Illumination of Jakarta Glow of Peace di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Warga melihat instalasi pencahayaan dalam acara Illumination of Jakarta Glow of Peace di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Warga melihat instalasi pencahayaan dalam acara Illumination of Jakarta Glow of Peace di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Warga melihat instalasi pencahayaan dalam acara Illumination of Jakarta Glow of Peace di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (28/5/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Instalasi Lampu Hias Percantik Bundaran HI Sambut Waisak 2570 BE

Kamis 28 Mei 2026 22:59 WIB
A
A
A

JAKARTA - Warga melihat instalasi pencahayaan dalam acara Illumination of Jakarta Glow of Peace di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (28/5/2026). Aneka ornamen lampu hias dan instalasi pencahayaan hadi mulai 28 Mei hingga 1 Juni 2026 tersebut digelar untuk menyambut Hari Raya Waisak 2570 BE Tahun 2026. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
1000 Lampion Dilepaskan dalam Perayaan Waisak di Jambi
Instalasi Lampu Hias Percantik Bundaran HI Sambut Waisak 2570 BE
Prosesi Pindapata Perayaan Waisak di Makassar
Perkuat Candi Borobudur sebagai Spiritual Tourism Destination Siap Sambut Ribuan Umat Buddha di Perayaan Waisak 2568 BE
Hadiri Perayaan Waisak di Candi Borobudur, Sandiaga: Momentum Kebangkitan Ekonomi
Potret Perayaan Waisak 2023 di Candi Borobudur Magelang
Persiapan Perayaan Waisak di Candi Sewu
Penerbangan Lampion Harapan saat Perayaan Waisak di Candi Borobudur