Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 4
Perbesar
img-1
Senior Brand Manager Vaseline Melisa Caroline (kanan) bersama Vaseline Pro Derma Muse Nikita Willy (tengah) dan Kepala Departemen Dermatologi & Venereologi FKUI-RSCM dan Founder Immuno Derma Clinic Windy Keumala Budianti (kiri) memberi penjelasan disela-sela peluncuran inovasi 'Vaseline Pro Derma' di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Foto 2 / 4
Perbesar
img-2
Head of R&D Beauty & Wellbeing Unilever Indonesia Matthew Seal memberi penjelasan disela-sela peluncuran inovasi 'Vaseline Pro Derma' di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Foto 3 / 4
Perbesar
img-3
Dengan terobosan teknologi Pro-Ceramide Complex, inovasi ini hadir sebagai ?penyelamat? untuk membantu para perempuan profesional mengendalikan berbagai masalah kulit tubuh yang disebabkan oleh kerusakan fungsi skin barrier.
Foto 4 / 4
Perbesar
img-4
Head of R&D Beauty & Wellbeing Unilever Indonesia Matthew Seal memberi penjelasan disela-sela peluncuran inovasi 'Vaseline Pro Derma' di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Kolaborasi Ahli Dermatologi Perluas Edukasi Perawatan Kulit

Kamis 28 Mei 2026 22:44 WIB
A
A
A

JAKARTA - Senior Brand Manager Vaseline Melisa Caroline (kanan) bersama Vaseline Pro Derma Muse Nikita Willy (tengah) dan Kepala Departemen Dermatologi & Venereologi FKUI-RSCM dan Founder Immuno Derma Clinic Windy Keumala Budianti (kiri) memberi penjelasan disela-sela peluncuran inovasi 'Vaseline Pro Derma' di Jakarta, Selasa (26/5/2026). Vaseline meluncurkan rangkaian varian Vaseline Pro Derma yang dikembangkan bersama 300 skin experts dari berbagai belahan dunia. Dengan terobosan teknologi Pro-Ceramide Complex, inovasi ini hadir sebagai ‘penyelamat’ untuk membantu para perempuan profesional mengendalikan berbagai masalah kulit tubuh yang disebabkan oleh kerusakan fungsi skin barrier. Mengiringi peluncurannya, Vaseline Pro Derma berkolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) Cabang Jakarta dan Immuno Derma Clinic untuk memperluas akses edukasi dan layanan perawatan kulit agar para perempuan profesional dapat mendeteksi, memperbaiki dan memperkuat fungsi skin barrier tubuh mereka dengan informasi yang lebih akurat serta penanganan yang lebih terpercaya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Artis Cantik Nikita Willy Terjun Ke Bisnis Skincare
Forum Edukasi Kesehatan Gusi di IHF 2025
Ade Rai Berikan Edukasi Kesehatan untuk Generasi Muda
Edukasi Kesehatan Gigi untuk Siswa TK
Edukasi Kesehatan Gigi Sejak Dini untuk Siswa TK
Edukasi Kesehatan untuk Atlet Esports Indonesia