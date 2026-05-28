JAKARTA - Senior Brand Manager Vaseline Melisa Caroline (kanan) bersama Vaseline Pro Derma Muse Nikita Willy (tengah) dan Kepala Departemen Dermatologi & Venereologi FKUI-RSCM dan Founder Immuno Derma Clinic Windy Keumala Budianti (kiri) memberi penjelasan disela-sela peluncuran inovasi 'Vaseline Pro Derma' di Jakarta, Selasa (26/5/2026). Vaseline meluncurkan rangkaian varian Vaseline Pro Derma yang dikembangkan bersama 300 skin experts dari berbagai belahan dunia. Dengan terobosan teknologi Pro-Ceramide Complex, inovasi ini hadir sebagai ‘penyelamat’ untuk membantu para perempuan profesional mengendalikan berbagai masalah kulit tubuh yang disebabkan oleh kerusakan fungsi skin barrier. Mengiringi peluncurannya, Vaseline Pro Derma berkolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) Cabang Jakarta dan Immuno Derma Clinic untuk memperluas akses edukasi dan layanan perawatan kulit agar para perempuan profesional dapat mendeteksi, memperbaiki dan memperkuat fungsi skin barrier tubuh mereka dengan informasi yang lebih akurat serta penanganan yang lebih terpercaya.