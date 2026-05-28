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Aksi Kamisan kali ini bertemakan Pekan Anti Penghilangan Paksa Sedunia mendesak pemerintah mengusut tuntas penculikan aktivis pada tahun 1997-1998.
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Aksi Kamisan kali ini bertemakan Pekan Anti Penghilangan Paksa Sedunia mendesak pemerintah mengusut tuntas penculikan aktivis pada tahun 1997-1998.
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Aksi Kamisan kali ini bertemakan Pekan Anti Penghilangan Paksa Sedunia mendesak pemerintah mengusut tuntas penculikan aktivis pada tahun 1997-1998.
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Aksi Kamisan kali ini bertemakan Pekan Anti Penghilangan Paksa Sedunia mendesak pemerintah mengusut tuntas penculikan aktivis pada tahun 1997-1998.
Foto 5 / 5
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Aksi Kamisan kali ini bertemakan Pekan Anti Penghilangan Paksa Sedunia mendesak pemerintah mengusut tuntas penculikan aktivis pada tahun 1997-1998.
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Aksi Kamisan ke-909 Soroti Kasus Penghilangan Paksa Aktivis

Kamis 28 Mei 2026 22:56 WIB
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JAKARTA - Seorang aktivis HAM membawa boneka beruang saat mengikuti aksi Kamisan ke-909 di depan Istana Merdeka Jakarta, Kamis (28/5/2026). Aksi Kamisan kali ini bertemakan Pekan Anti Penghilangan Paksa Sedunia mendesak pemerintah mengusut tuntas penculikan aktivis pada tahun 1997-1998. 

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Topik Artikel :
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