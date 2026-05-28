JAKARTA - Seorang aktivis HAM membawa boneka beruang saat mengikuti aksi Kamisan ke-909 di depan Istana Merdeka Jakarta, Kamis (28/5/2026). Aksi Kamisan kali ini bertemakan Pekan Anti Penghilangan Paksa Sedunia mendesak pemerintah mengusut tuntas penculikan aktivis pada tahun 1997-1998.