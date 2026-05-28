JAKARTA - Umat Islam melaksanakan Shalat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Tjia Khang Hoo, Pasar Rebo, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Suasana khusyuk ibadah terasa kental di masjid bernuansa budaya Tionghoa tersebut yang menjadi salah satu ikon keberagaman di Ibu Kota.

Pelaksanaan Shalat Idul Adha berlangsung sesuai dengan penetapan pemerintah yang menetapkan 10 Zulhijah 1447 H jatuh pada Rabu (27/5). Jamaah memenuhi area dalam hingga pelataran masjid sejak pagi hari untuk mengikuti rangkaian ibadah dan mendengarkan khutbah Idul Adha.

Keunikan Masjid Tjia Khang Hoo terlihat dari perpaduan arsitektur dan ornamen budaya Tionghoa, Betawi, dan Arab yang menyatu harmonis. Kaligrafi khas Timur Tengah berpadu dengan ragam hias bergaya Tionghoa serta sentuhan ornamen Betawi, menciptakan suasana ibadah yang sarat nilai toleransi dan keberagaman.

Masjid ini tak hanya menjadi tempat beribadah, tetapi juga simbol persaudaraan lintas budaya dan semangat hidup berdampingan di tengah masyarakat Jakarta yang majemuk.