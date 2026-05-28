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Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (27/5/2026).
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Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (27/5/2026).
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Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (27/5/2026).
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Suasana Jalan Sudirman Jakarta Lebih Sepi Saat Cuti Bersama Iduladha 1447 H
Kamis 28 Mei 2026 22:45 WIB
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JAKARTA - Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (27/5/2026). Suasana sejumlah ruas jalan protokol di Ibu Kota tampak lebih lengang dibandingkan hari kerja biasa seiring libur dan cuti bersama Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Berkurangnya aktivitas perkantoran, sekolah, dan kegiatan bisnis membuat volume kendaraan di kawasan pusat Jakarta menurun sehingga arus lalu lintas terlihat lebih lancar. Momentum libur panjang juga dimanfaatkan sebagian warga untuk bepergian ke luar kota maupun berkumpul bersama keluarga guna merayakan Hari Raya Iduladha.
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