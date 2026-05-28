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Warga mengantre pembagian daging kurban di Kantor DPP LDII, Senayan, Jakarta, Rabu (27/5/2026).
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Warga mengantre pembagian daging kurban di Kantor DPP LDII, Senayan, Jakarta, Rabu (27/5/2026).
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Ketua Umum DPP LDII Dody Taufiq Wijaya memberikan daging kurban kepada warga di Kantor LDII, Jakarta, (27/5/2026).
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Ketua Umum DPP LDII Dody Taufiq Wijaya memberikan daging kurban kepada warga di Kantor LDII, Jakarta, (27/5/2026).
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Warga mengantre pembagian daging kurban di Kantor DPP LDII, Senayan, Jakarta, Rabu (27/5/2026).
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Warga Antusias Antre Daging Kurban di Kantor DPP LDII Jakarta
Kamis 28 Mei 2026 22:44 WIB
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JAKARTA - Warga mengantre pembagian daging kurban di Kantor DPP LDII, Senayan, Jakarta, Rabu (27/5/2026). Ketua Umum DPP LDII Dody Taufiq Wijaya, yang memberikan langsung paket kurban mengungkapkan total kurban warga LDII secara nasional mencapai sekitar delapan belas ribu sapi dan tujuh belas ribu kambing. Nilai ekonomi kurban tersebut diperkirakan mendekati satu triliun rupiah sehingga memberikan dampak besar bagi perputaran ekonomi masyarakat.
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