Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Melalui kolaborasi ini, UNIQLO ingin mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan dalam industri fesyen sekaligus memberikan ruang kreativitas bagi talenta muda di bidang mode.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Pengunjung melihat produk UNIQLO disela-sela pembukaan toko ke-78 UNIQLO di Plaza Indonesia, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Chief Operating Officer PT. Fast Retailing Indonesia (UNIQLO) Ryohei Sato berbincang dengan Director Corporate Affairs PT. Fast Retailing Indonesia Maria Irma Yunita disela-sela pembukaan toko ke-78 UNIQLO di Plaza Indonesia, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Pengunjung melihat produk UNIQLO disela-sela pembukaan toko ke-78 UNIQLO di Plaza Indonesia, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Melalui kolaborasi ini, UNIQLO ingin mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan dalam industri fesyen sekaligus memberikan ruang kreativitas bagi talenta muda di bidang mode.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Koleksi LifeWear dan Instalasi Upcycle Warnai Pembukaan UNIQLO Plaza Indonesia

Rabu 27 Mei 2026 15:39 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pengunjung melihat produk UNIQLO disela-sela pembukaan toko ke-78 UNIQLO di Plaza Indonesia, Jakarta, Selasa (26/5/2026). Perusahaan ritel pakaian global asal Jepang, UNIQLO, mengumumkan pembukaan toko ke-78 di Indonesia, di pusat perbelanjaan Plaza Indonesia, Jakarta, dengan luas area 1.415 meter persegi, akan secara resmi dibuka pada 27 Mei 2026. Tidak hanya menghadirkan deretan koleksi LifeWear terbaru, toko ini juga menjadi ruang bagi UNIQLO untuk terus terhubung dengan berbagai mitra dan komunitas, untuk menghadirkan berbagai inisiatif yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

 
Koleksi hasil upcycle tersebut ditampilkan melalui instalasi mannequin di area toko UNIQLO Plaza Indonesia sebagai bentuk interpretasi kreatif terhadap upaya memperpanjang siklus hidup pakaian. Melalui kolaborasi ini, UNIQLO ingin mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan dalam industri fesyen sekaligus memberikan ruang kreativitas bagi talenta muda di bidang mode.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ritel Pakaian Industri Fesyen
Foto Lainnya
TFW 2022 Angkat Merek Lokal Majukan Industri Fesyen Tanah Air
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo: Industri Fesyen Miliki Peran Besar dalam Pemulihan Ekonomi