JAKARTA - Pengunjung melihat produk UNIQLO disela-sela pembukaan toko ke-78 UNIQLO di Plaza Indonesia, Jakarta, Selasa (26/5/2026). Perusahaan ritel pakaian global asal Jepang, UNIQLO, mengumumkan pembukaan toko ke-78 di Indonesia, di pusat perbelanjaan Plaza Indonesia, Jakarta, dengan luas area 1.415 meter persegi, akan secara resmi dibuka pada 27 Mei 2026. Tidak hanya menghadirkan deretan koleksi LifeWear terbaru, toko ini juga menjadi ruang bagi UNIQLO untuk terus terhubung dengan berbagai mitra dan komunitas, untuk menghadirkan berbagai inisiatif yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Koleksi hasil upcycle tersebut ditampilkan melalui instalasi mannequin di area toko UNIQLO Plaza Indonesia sebagai bentuk interpretasi kreatif terhadap upaya memperpanjang siklus hidup pakaian. Melalui kolaborasi ini, UNIQLO ingin mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan dalam industri fesyen sekaligus memberikan ruang kreativitas bagi talenta muda di bidang mode.