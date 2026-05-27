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APLN membukukan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp2,9 triliun atau tumbuh 232 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
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Direktur Paul Christian Ariyanto, Direktur Bacelius Ruru, Komisaris Utama/Komisaris Independen Sofian Effendi, Komisaris Indaryono, Wakil Direktur Utama Noer Indradjaja dan Direktur Miarni Ang berfoto usai paparan publik PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
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Perseroan juga mencatat laba bersih Rp513,8 miliar, berbalik dari rugi Rp55,6 miliar pada kuartal I 2025.
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APLN membukukan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp2,9 triliun atau tumbuh 232 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
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APLN Optimistis Lanjutkan Tren Positif pada 2026

Rabu 27 Mei 2026 15:39 WIB
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JAKARTA - Direktur Paul Christian Ariyanto, Direktur Bacelius Ruru, Komisaris Utama/Komisaris Independen Sofian Effendi, Komisaris Indaryono, Wakil Direktur Utama Noer Indradjaja dan Direktur Miarni Ang berfoto usai paparan publik PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

 
PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025. Pada kuartal I 2026, APLN membukukan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp2,9 triliun atau tumbuh 232 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Perseroan juga mencatat laba bersih Rp513,8 miliar, berbalik dari rugi Rp55,6 miliar pada kuartal I 2025.
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Topik Artikel :
Apln Kuartalsatu
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