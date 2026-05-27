JAKARTA - Ratusan jemaah melaksanakan salat Iduladha 1447 Hijriah di Pantai Lagoon, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (27/5/2026).

Sejak selepas subuh, jemaah mulai berdatangan secara berbondong-bondong dari berbagai wilayah di sekitar Jakarta Utara. Mereka membawa perlengkapan salat masing-masing dan memanfaatkan area terbuka di tepi pantai untuk mengikuti ibadah bersama.

Suasana pelaksanaan salat Id berlangsung khusyuk dan tertib dengan latar suasana pantai yang tenang pada pagi hari. Barisan jemaah terlihat memenuhi area salat sejak matahari mulai terbit. Meski jumlah jemaah cukup banyak, pelaksanaan ibadah berjalan lancar dengan pengaturan saf yang rapi dan dukungan petugas di lokasi.

Sejumlah jemaah mengaku memilih melaksanakan salat Id di kawasan Pantai Lagoon Ancol karena suasananya yang nyaman dan terbuka. Selain menjadi momen ibadah, pelaksanaan salat Iduladha di kawasan wisata tersebut juga dimanfaatkan sebagian warga untuk berkumpul bersama keluarga setelah menjalankan salat.