JAKARTA - Penumpang berjalan menuju gerbong kereta api Kertajaya tujuan Jakarta-Surabaya Turi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (26/5/2026). Selama periode libur Idul Adha 2026, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 68 perjalanan KA jarak jauh reguler dan sembilan KA tambahan setiap hari yang terdiri atas delapan perjalanan tambahan dari Stasiun Gambir dan satu perjalanan tambahan dari Stasiun Pasar Senen.