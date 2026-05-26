JAKARTA - Kontestan Indonesian Idol Season 14, Niki Becker, tampil memukau pada malam Result & Reunion Indonesian Idol XIV di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta, Senin (25/5/2026)malam. Setelah berkolaborasi bersama Mahalini dan Shabrina Leanor, Niki kembali naik ke panggung untuk membawakan lagu legendaris Whitney Houston yang berjudul One Moment In Time.

Penampilan solo Niki sukses mencuri perhatian dengan vokal powerful dan aksi panggung penuh percaya diri yang memicu antusiasme penonton. Suasana studio pun semakin meriah dengan sorakan para penggemar, sementara para juri tampak menikmati penampilan tersebut.