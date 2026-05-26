Sejumlah petugas mensosialisasikan penggunaan alat belajar dari program OREO Berbagi Seru melalui pelatihan bagi guru, orang tua, dan komunitas untuk mengedukasi pentingnya pendekatan belajar sambil bermain dalam meningkatkan pemahaman serta semangat belajar anak, beberapa hari lalu.

Program OREO Berbagi Seru digelar di SDN 24 Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada 20–23 Mei 2026, sebagai dukungan terhadap visi Kemendikdasmen RI “Pendidikan Bermutu untuk Semua” serta program “Lima Pilar Pendidikan Karakter” Pemerintah Kabupaten Tubaba.

Bekerja sama dengan Indonesia Mengajar, program ini memberikan edukasi dan mendistribusikan 270 alat belajar interaktif bagi 1.400 siswa sekolah dasar. Pelatihan juga diikuti 35 guru, 70 orang tua, dan 35 anggota komunitas untuk memperkuat ekosistem pendidikan yang menyenangkan, interaktif, dan berkarakter.