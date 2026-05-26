JAKARTA - PT Berkat Elektrik Sejati Tangguh (PT BEST) memulai pembangunan fasilitas produksi air conditioner dan mesin cuci di Kawasan Industri Millennium, Tangerang, dengan nilai investasi mencapai 10 juta Dolar AS. Pembangunan pabrik yang dilakukan melalui seremoni peletakan batu pertama pada 25 Mei 2026 itu disebut sebagai upaya memperkuat kapasitas manufaktur nasional dan mendukung kemandirian industri elektronik dalam negeri.

Fasilitas produksi tahap pertama akan dibangun di atas lahan sekitar 1,5 hektare dan difokuskan untuk memproduksi pendingin ruangan serta mesin cuci dengan sistem manufaktur terintegrasi. Seluruh investasi berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang dilakukan perusahaan nasional tersebut di tengah meningkatnya kebutuhan pasar domestik dan pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia.

Acara peletakan batu pertama dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah, asosiasi industri, dan pelaku usaha, di antaranya anggota Komisi VI DPR RI, perwakilan Kementerian Perdagangan, Kadin Indonesia, serta Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia. Kehadiran para pemangku kepentingan itu dinilai mencerminkan dukungan terhadap penguatan industri elektronik nasional.

Direktur PT BEST Andy Arif Widjaja mengatakan pembangunan fasilitas produksi tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memperkuat fondasi industri nasional. “PT BEST ingin menghadirkan kontribusi nyata, bukan hanya melalui produk, tetapi juga melalui pengembangan teknologi, SDM, dan ekosistem industri nasional,” ujarnya.

Selain membangun fasilitas produksi, kawasan industri ini direncanakan mencakup pusat riset dan pengembangan (R&D), pusat pelatihan tenaga kerja, serta tempat uji kompetensi yang terintegrasi dengan lembaga sertifikasi profesi.