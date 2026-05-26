Renovasi Rumah Pensiunan Jadi Bentuk Kepedulian ASABRI

Selasa 26 Mei 2026 22:17 WIB
PT ASABRI (Persero) melaksanakan Program Gerakan Peduli Hunian Layak Peserta ASABRI (GRIYA) sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan untuk membantu peserta purna tugas memperoleh hunian yang layak.
 
Program ini diwujudkan melalui renovasi rumah milik Sayuti, pensiunan PNS TNI yang terakhir berdinas di Kesdam IX/Udayana, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Perbaikan rumah dilakukan selama sekitar tiga bulan, sejak Desember 2025 hingga Februari 2026, dengan fokus pada sirkulasi udara, penataan ruang, serta aspek keselamatan dan kenyamanan hunian.
 
Melalui anaknya, Hikmayani, Sayuti menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan. “Kami sangat berterima kasih atas bantuan dari ASABRI. Rumah orang tua kami kini menjadi lebih layak, aman, dan nyaman untuk ditempati,” ujarnya.
 
Direktur Hubungan Kelembagaan PT ASABRI (Persero) Jeffry Haryadi P M mengatakan program GRIYA merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada peserta yang telah memasuki masa purna tugas, sekaligus mendukung pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan. Program ini juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 11 tentang Kota dan Permukiman Berkelanjutan.
 
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang ASABRI Mataram Nugrah Wahyu Wicaksono berharap bantuan tersebut dapat memberikan rasa aman dan manfaat jangka panjang bagi penerima. Melalui program GRIYA, ASABRI menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi peserta, tidak hanya melalui layanan asuransi sosial dan pensiun, tetapi juga lewat program TJSL yang berdampak langsung bagi kesejahteraan peserta.
