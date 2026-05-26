JAKARTA - Lampu temaram memenuhi ruangan temaram Vault Automotive Museum, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026) malam. Pantulan bodi Honda NSX merah menyala terlihat kontras di lantai hitam mengilap. Di sisi lain, Civic Type R FL5 bercorak balap terparkir gagah dekat instalasi utama. Puluhan motor klasik Honda tersusun vertikal seperti galeri seni industrial futuristis. Obrolan para pegiat komunitas otomotif bercampur suara kamera menciptakan atmosfer hangat penuh nostalgia.

Di lantai tengah ruangan utama, terbentang tulisan Honda Culture at Vault. Dua mobil berbeda generasi mengapit area tersebut dengan karakter berbeda. Satu menghadirkan desain elegan modern, sedangkan lainnya tampil agresif khas mobil balap sirkuit. PT Honda Prospect Motor menghadirkan acara ini terbuka untuk publik pada 26–31 Mei 2026 secara gratis.

Bukan sekadar pameran otomotif biasa, Honda Culture at Vault menghadirkan perjalanan emosional lintas era. Setiap mobil membawa cerita tentang teknologi, budaya jalanan, hingga perjalanan hidup pemiliknya. Karena itu, museum terasa seperti ruang memori bagi komunitas dan kolektor otomotif Jepang. Pengunjung diajak memahami bagaimana kultur Honda tumbuh bersama perkembangan generasi penggunanya. Mulai dari dunia motorsport hingga city pop Jepang, semuanya hadir dalam satu ruang.

Area lantai pertama mengusung tema Culture of Performance dengan nuansa performa sangat kuat. Deretan Honda Prelude lintas generasi dipajang berdampingan bersama Honda Integra dan Honda NSX. Warna putih, kuning, merah, hingga biru membuat ruangan terasa seperti kapsul waktu otomotif Jepang. Beberapa pengunjung berhenti lama memperhatikan detail velg, dashboard, serta lekuk bodi coupe klasik tersebut.

Honda Prelude generasi pertama menjadi salah satu model paling banyak menarik perhatian komunitas. Coupe produksi 1978 itu menghadirkan desain cockpit futuristis bernama Target Meter yang ikonik. Pada masanya, panel instrumen tersebut terasa sangat modern dan berbeda dibanding rival sekelasnya. Posisi duduk rendah membuat koneksi pengemudi dengan mobil terasa lebih intim dan presisi. Filosofi inilah yang kemudian berkembang menjadi identitas sports car Honda selama puluhan tahun.

Sementara itu, Prelude generasi ketiga memperlihatkan pendekatan engineering Honda yang sangat progresif pada eranya. Mobil tersebut menggunakan teknologi mechanical 4-Wheel Steering atau 4WS yang revolusioner. Teknologi itu memungkinkan roda belakang ikut bergerak mengikuti arah roda depan saat bermanuver. Hasilnya, mobil terasa lebih stabil sekaligus lincah ketika melewati tikungan cepat. Bahkan, Prelude 2.0Si 4WS mencatat slalom 65,5 mph pada pengujian 1988.

Automotive enthusiast Fitra Eri mengaku Prelude generasi ketiga memiliki hubungan emosional bagi keluarganya. Mobil tersebut menjadi simbol impian masa muda yang akhirnya berhasil diwujudkan setelah bertahun-tahun. “Mobil ini menghadirkan senyum lintas generasi,” kata Fitra Eri. Pernyataan itu menggambarkan hubungan personal antara mobil Honda dan para penggemarnya.

Honda juga membawa Prelude generasi keenam yang menandai kebangkitan nama legendaris tersebut setelah dua dekade. Mobil elektrifikasi itu dikembangkan menggunakan konsep “Unlimited Glide” dengan pendekatan lebih emosional. Sistem hybrid e:HEV dipadukan teknologi Honda S+ Shift untuk menghasilkan karakter berkendara intuitif. Karena itu, Prelude terbaru tetap mempertahankan sensasi menyenangkan khas coupe Honda sejak era klasik. Kehadirannya menjadi jembatan antara nostalgia lama dan masa depan elektrifikasi Honda.

Nuansa berbeda terasa di area Culture of Engineering yang berada pada lantai kedua museum. Dinding kayu gelap dan pencahayaan hangat membuat mobil-mobil klasik tampil semakin dramatis. Honda Civic CVCC berwarna hijau zaitun terlihat sederhana, tetapi menyimpan sejarah besar bagi Honda. Model tersebut menjadi simbol keberhasilan Honda menjawab regulasi emisi ketat Amerika Serikat pada 1970-an. Teknologi Compound Vortex Controlled Combustion membuat nama Honda mulai diperhitungkan dunia.

Tidak jauh dari Civic CVCC, Honda T360 Kei Truck tampil mungil dengan warna biru pastel mencolok. Kendaraan niaga produksi 1963 itu menjadi mobil empat roda massal pertama buatan Honda. Meski berukuran kecil, mesin DOHC 356 cc miliknya mampu berputar hingga 8.500 rpm. Pendekatan tersebut memperlihatkan DNA engineering sepeda motor Honda yang tetap terasa dominan.