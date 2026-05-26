PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI menghadiri Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) ke-50 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Dalam ajang industri energi tersebut, BKI turut mengikuti sesi penandatanganan bersama dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Kerja sama tersebut bertujuan mendukung optimalisasi layanan klasifikasi, pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan statutory pada sektor hulu minyak dan gas bumi. Penandatanganan MoU dihadiri Direktur Utama BKI R. Benny Susanto beserta jajaran manajemen BKI dan Kepala BPMA Nasri Djalal.

Selain penandatanganan kerja sama, Direktur Utama BKI bersama jajaran manajemen juga mengunjungi booth IDSurvey di area pameran sebagai bagian dari penguatan sinergi antarlembaga dalam holding IDSurvey. IPA Convex sendiri menjadi forum strategis yang mempertemukan pelaku industri energi, pembuat kebijakan, investor, akademisi, hingga mahasiswa untuk membahas perkembangan dan peluang sektor energi ke depan.

Melalui kehadirannya di IPA Convex 2026, BKI menegaskan komitmennya dalam memperluas jejaring dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan guna mendukung penguatan sektor energi nasional secara berkelanjutan.