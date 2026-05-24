Penyanyi Sammy Simorangkir saat memeriahkan acara Worcas Gala Dinner 2026 di Jakarta beberapa hari lalu.
Kemeriahan acara semakin terasa lewat penampilan spesial dari dua penyanyi ternama Indonesia, Sammy Simorangkir dan Lyodra, yang menghibur para tamu dan menciptakan suasana hangat sekaligus berkesan.
Penyanyi Lyodra saat memeriahkan acara Worcas Gala Dinner 2026 di Jakarta beberapa hari lalu.
Kemeriahan Worcas Gala Dinner 2026 di Jakarta

Minggu 24 Mei 2026 22:34 WIB
JAKARTA - Penyanyi Sammy Simorangkir saat memeriahkan acara Worcas  Gala Dinner 2026 di Jakarta beberapa hari lalu.

 
Worcas merayakan perjalanan 91 tahun kiprahnya di industri kopi melalui WORCAS Gala Dinner 2026 yang digelar di The St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan. Perayaan ini menjadi momentum apresiasi bagi rekan bisnis, pelanggan, karyawan, dan seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan Worcas dalam menjaga kualitas dan memperkenalkan kopi luwak premium Indonesia.
 
Mengusung konsep elegan dan berkelas, gala dinner tersebut menghadirkan suasana mewah dengan tata panggung megah, visual LED, sajian makanan eksklusif, serta iringan orkestra yang menambah kesan istimewa sepanjang acara. Kehadiran para tamu undangan dari berbagai kalangan turut memperkuat semangat kebersamaan dalam merayakan perjalanan panjang Worcas selama lebih dari sembilan dekade.
 
Kemeriahan acara semakin terasa lewat penampilan spesial dari dua penyanyi ternama Indonesia, Sammy Simorangkir dan Lyodra, yang menghibur para tamu dan menciptakan suasana hangat sekaligus berkesan.
 
Dalam kesempatan tersebut, salah satu pelanggan setia Worcas selama 35 tahun turut menyampaikan apresiasi atas konsistensi kualitas kopi Worcas yang dinilai memiliki cita rasa khas dan mampu menjaga kepercayaan pelanggan selama bertahun-tahun.
 
Sebagai bentuk penghargaan kepada para tamu undangan, Worcas juga menghadirkan berbagai hadiah menarik, termasuk iPhone 17 Pro Max dan grand prize spesial yang menjadi simbol perjalanan 91 tahun perusahaan.
 
Direktur Worcas Group, Roysevelt, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan Worcas. Ia berharap Worcas dapat terus berkembang, berinovasi, serta semakin dikenal luas sebagai salah satu kopi luwak premium kebanggaan Indonesia di pasar global.
