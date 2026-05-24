TANGERANG - Sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) relawan kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 disambut penuh haru oleh keluarga dan kerabat setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (24/5/2026). Para relawan yang terdiri dari empat jurnalis dan lima aktivis kemanusiaan itu sebelumnya sempat ditahan militer Israel setelah kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza dicegat di perairan internasional pada 18 Mei 2026.

Para relawan yang dipulangkan ke Indonesia melalui Istanbul, Turki, di antaranya Andi Angga Prasadewa, Rahendro Herubowo, Andre Prasetyo Nugroho, Thoudy Badai, Bambang Noroyono (Abeng), dan Herman Budianto Sudarsono. Tangis haru keluarga pecah saat mereka akhirnya kembali berkumpul dalam kondisi selamat setelah beberapa hari diliputi kecemasan selama proses penahanan.

Sebelum kembali ke Tanah Air, para relawan menjalani pemeriksaan kesehatan, visum, serta pengambilan testimoni di Istanbul sebagai bagian dari investigasi atas dugaan kekerasan yang dialami selama penahanan. Kepulangan para relawan mendapat perhatian luas dari masyarakat, sementara sejumlah aksi solidaritas digelar di berbagai daerah sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan kemanusiaan untuk Palestina dan keselamatan para WNI korban penyergapan militer Israel.