JAKARTA - President Director Sun Life Indonesia Albertus Wiroyo Suyamti memberikan kata sambutan pada acara pembukaan Sun Life Hoops + Health Youth Basketball Festival 2026 di SMAN 21 Jakarta, Sabtu (23/5/2026). Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Sun Life untuk mendorong generasi muda Indonesia hidup lebih sehat, aktif, dan memiliki fondasi kesejahteraan yang lebih baik melalui olahraga dan edukasi finansial.

Dalam rangka merayakan 31 tahun perjalanannya di Indonesia, Sun Life Indonesia menggelar festival yang memadukan olahraga, kesehatan, hiburan, hingga edukasi finansial bagi generasi muda. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan mendorong anak muda untuk menerapkan gaya hidup sehat, aktif, serta lebih percaya diri dalam merencanakan masa depan.

Tak hanya menghadirkan beragam aktivitas interaktif, program ini juga diwujudkan melalui renovasi lapangan basket di lima SMA di Jakarta. Inisiatif tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap tersedianya fasilitas olahraga yang aman dan nyaman bagi para pelajar, sekaligus mendorong tumbuhnya budaya hidup sehat di lingkungan sekolah.