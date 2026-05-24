KB-TK Islam Nur Hikmah meraih Juara Umum Piala Bergilir Gubernur Jawa Barat pada ajang Festival Open Marching Band (FOMB) 2026 yang digelar Pengurus Kota Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/5/2026).

Mengusung tema Super Mario Galaxy, para siswa tampil enerjik membawakan lagu Luma, Gusty Garden Galaxy, Comet Observatory, dan Good Egg Galaxy. Penampilan atraktif dengan perpaduan musik, kostum warna-warni, serta kekompakan tim sukses memikat perhatian juri dan penonton.

Selain Juara Umum, KB-TK Islam Nur Hikmah juga meraih Juara 1 Piala Tetap Wali Kota Bogor, Juara 1 Melodi, Juara 1 Perkusi, Juara 1 General Effect, Juara 2 Colour Guard, Juara Harapan 2 Field Commander, Juara Harapan 2 Mayoret, serta Juara Harapan 1 Kostum.

Kepala KB-TK Islam Nur Hikmah, Luckyana Siswati, menyebut prestasi tersebut merupakan hasil latihan, kedisiplinan, dan dukungan guru maupun orang tua.

“Anak-anak tampil luar biasa dengan semangat dan keberanian yang mengharukan. Ini menjadi bukti bahwa anak-anak hebat lahir dari proses dan lingkungan yang saling menguatkan,” ujarnya.

Ajang FOMB merupakan kompetisi marching band tahunan bergengsi di Kota Bogor dalam rangka menyambut Hari Jadi Bogor (HJB), yang diikuti peserta dari tingkat TK hingga SMA. Prestasi ini sekaligus menjadi bukti pengembangan karakter, kepercayaan diri, dan kreativitas anak sejak usia dini melalui seni dan marching band.