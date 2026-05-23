JAKARTA - Pemain futsal BRI berebut bola dengan pemain futsal BNI dalam final turnamen futsal Fortami Cup XI 2026 yang digelar di Tifosi Futsal, Jakarta, Sabtu (23/5/2026). Turnamen yang digelar untuk menjalin keakraban antara perusahaan serta media ini diikuti 12 tim memperebutkan total hadiah 50 juta rupiah. BRI berhasil menjadi juara 1 mengalahkan BNI di final dengan SCOR 4-2.