JAKARTA - Wakil Direktur iNews Media Group Ruby Panjaitan menyerahkan penghargaan kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam acara Digital Innovation Awards (DIA) 2026 di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, Jumat (22/5/2026). Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menerima penghargaan Digital Innovation in Public Services atas inovasi digital dalam penguatan layanan informasi publik melalui pembentukan PPID Kementerian Koordinator.

Melalui inovasi tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi publik secara lebih mudah, cepat, dan transparan kapan saja tanpa harus menunggu jadwal layanan tertentu. Sistem layanan digital yang dikembangkan juga menghadirkan respons yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pengguna serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.