JAKARTA - Perempuan pengusaha ultra mikro sering kali bukan kekurangan semangat bekerja, melainkan kurang mendapatkan kepercayaan dan akses untuk berkembang beberapa hari lalu. Di tengah keterbatasan ekonomi, mereka tetap berjuang menjaga kebutuhan keluarga, meski akses pembiayaan formal kerap sulit dijangkau karena minimnya aset dan jaminan.

Bagi pelaku usaha ultra mikro, pembiayaan tanpa agunan bukan sekadar bantuan modal, tetapi bentuk kepercayaan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang.

Hal tersebut dirasakan Sri Aryanti Nurafiah, nasabah PNM Mekaar Cikarang Barat. Awalnya, Yanti ingin membantu perekonomian keluarga melalui usaha kriya gantungan kunci, namun keterbatasan modal membuatnya ragu memulai usaha.

Pada 2022, Yanti mendapatkan akses pembiayaan dari PNM untuk membeli bahan baku usaha. Dari usaha rumahan sederhana, usahanya berkembang hingga mampu membuka lapak sendiri.

Tak hanya modal, Yanti juga memperoleh pelatihan melalui program Mekaarpreneur, mulai dari promosi, branding, packaging, hingga pemasaran digital. Kini, produknya dipasarkan melalui platform digital seperti TikTok dan Shopee. Bahkan, ia berhasil meraih Juara 2 Mekaarpreneur kategori nasabah naik kelas wilayah Bekasi–Jakarta.

Kisah Yanti menunjukkan bahwa masyarakat kecil tidak membutuhkan belas kasihan, melainkan kesempatan, pendampingan, dan kepercayaan untuk membuktikan kemampuan mereka. Pembiayaan yang disertai pelatihan mampu mendorong pelaku usaha ultra mikro lebih percaya diri, berkembang, dan berani bermimpi lebih besar.

program ini menjadi kelanjutan dari inisiatif #CariTauLangkahBaru untuk memperluas dampak pemberdayaan dan mendukung nasabah unggulan agar terus berkembang.