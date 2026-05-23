JAKARTA - Fotografer senior Arbain Rambey dan Marrysa Tunjung Sari menjadi pembicara dalam peluncuran International Animal Photo & Video Competition (IAPVC) 2026 di Taman Bendera Pusaka, Jakarta, Sabtu (23/5/2026). Peluncuran ini menandai perjalanan 35 tahun IAPVC sebagai salah satu kompetisi fotografi dan videografi satwa liar paling bergengsi di Indonesia yang terus berkembang menjadi platform visual storytelling bertaraf internasional.

Mengusung tema “From Lens to Legacy”, IAPVC 2026 menekankan bahwa karya fotografi dan videografi satwa liar tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi visual, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan konservasi, menginspirasi publik, dan membangun warisan kesadaran lingkungan bagi generasi mendatang. Tema tersebut mencerminkan perjalanan panjang IAPVC yang selama puluhan tahun menghubungkan kreativitas, edukasi, pariwisata, dan semangat pelestarian alam melalui karya visual.

Board Advisory Taman Safari Indonesia Group Agus Santoso mengatakan, IAPVC merupakan legacy yang terus dirayakan setiap tahun sebagai bagian dari perjalanan panjang dunia fotografi satwa liar di Indonesia. Tahun ini, IAPVC memperluas cakupan kompetisi hingga Asia Tenggara dan Australia untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu ajang visual satwa liar terdepan secara global.

IAPVC 2026 menghadirkan sembilan kategori dalam Wildlife Photo Competition yang memberikan ruang bagi fotografer dan filmmaker untuk menampilkan kreativitas, kemampuan teknis, serta perspektif storytelling dalam menangkap keindahan dan keberagaman satwa liar. Selain kompetisi foto dan video internasional, rangkaian acara juga mencakup workshop photography di sekolah dan universitas, diskusi kreatif, hingga awarding night sebagai bentuk apresiasi kepada para pemenang.

Dalam kesempatan tersebut juga diresmikan Komunitas Foto IAPVC sebagai wadah bagi pecinta fotografi satwa dan alam untuk terus berkarya, berbagi inspirasi, serta memperkuat pesan konservasi melalui visual. Selama lebih dari tiga dekade, IAPVC terus menjadi ruang kolaborasi antara seni visual dan pelestarian alam, sekaligus membangun legacy yang diharapkan terus hidup dan berkembang di masa mendatang.