JAKARTA - Dermatitis atopik atau eksim merupakan kondisi kulit kronis yang ditandai kulit kering, kemerahan, gatal, hingga gangguan tidur pada anak. Kondisi ini umumnya muncul sejak dini dan dapat memengaruhi kualitas hidup anak maupun keluarga.

Melalui kampanye Together for Atopic Skin, Mustela mengajak orang tua lebih memahami pentingnya deteksi dini, perawatan skin barrier, serta edukasi mengenai dermatitis atopik. Menurut dr. Dia Febrina, Sp.DVE, FINSDV, berdasarkan data American Academy of Dermatology, sekitar 1 dari 5 anak mengalami dermatitis atopik, terutama pada keluarga dengan riwayat alergi, asma, atau eksim.

dr. FX Clinton, Sp.DVE menjelaskan bahwa dermatitis atopik bukan sekadar kulit kering biasa, melainkan gangguan skin barrier dan inflamasi yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada anak.

Sebagai bagian dari kampanye, Mustela membentuk Mustela Medical Advisory Board yang terdiri dari dokter spesialis kulit dan anak, yakni dr. Dia Febrina, Sp.DVE, FINSDV, dr. FX Clinton, Sp.DVE, dr. Kartika Eda, Sp.A, dan dr. Fihzan Ginting, M.Ked(Ped), Sp.A, guna menghadirkan edukasi medis yang kredibel dan mudah dipahami keluarga Indonesia.

Mustela juga menggandeng Reisa Broto Asmoro sebagai figur publik sekaligus ibu yang memiliki pengalaman mendampingi anak dengan kulit atopik.

Selain edukasi, Mustela memperkenalkan rangkaian perawatan kulit atopik Stelatopia yang dirancang untuk menjaga keseimbangan mikrobiom kulit. Produk ini mengandung bahan alami seperti Avocado Perseose, Sunflower Oil Distillate organik, serta kandungan Prebiotik Bioecolia dan Triple Lipid Complex pada Stelatopia+ Emollient Cream untuk membantu menjaga dan menutrisi skin barrier.

Rangkaian Mustela Stelatopia dapat digunakan oleh bayi baru lahir hingga orang dewasa dan telah tersedia di baby store, apotek, supermarket, klinik, rumah sakit, serta official store online.

