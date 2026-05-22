Foto 1 / 5
Perbesar
Pengunjung mengamati koleksi lukisan wajah para tokoh bangsa pada pameran tunggal karya perupa Paul Hendro bertajuk SciArt80: Gelora Api Kebangkitan di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta,Jumat (22/5/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Pengunjung mengamati koleksi lukisan wajah para tokoh bangsa pada pameran tunggal karya perupa Paul Hendro bertajuk SciArt80: Gelora Api Kebangkitan di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta,Jumat (22/5/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
Pengunjung mengamati koleksi lukisan wajah para tokoh bangsa pada pameran tunggal karya perupa Paul Hendro bertajuk SciArt80: Gelora Api Kebangkitan di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta,Jumat (22/5/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Pengunjung mengamati koleksi lukisan wajah para tokoh bangsa pada pameran tunggal karya perupa Paul Hendro bertajuk SciArt80: Gelora Api Kebangkitan di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta,Jumat (22/5/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Pengunjung mengamati koleksi lukisan wajah para tokoh bangsa pada pameran tunggal karya perupa Paul Hendro bertajuk SciArt80: Gelora Api Kebangkitan di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta,Jumat (22/5/2026).
Advertisement
Pameran Lukisan Wajah 80 Tokoh
Jum'at 22 Mei 2026 17:36 WIB
A
A
A
JAKARTA - Pengunjung mengamati koleksi lukisan wajah para tokoh bangsa pada pameran tunggal karya perupa Paul Hendro bertajuk SciArt80: Gelora Api Kebangkitan di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta,Jumat (22/5/2026).
Melalui pameran SciArt80, perjalanan panjang perkembangan ilmu pengetahuan di Nusantara divisualisasikan dalam bentuk karya seni yang tidak sekadar menampilkan 80 lukisan wajah tokoh berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pergerakan kemerdekaan, tetapi juga merepresentasikan gagasan, semangat zaman, serta perjuangan intelektual para tokoh tersebut. Pameran yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 itu berlangsung pada 20–30 Mei 2026.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya