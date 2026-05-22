JAKARTA - Pengunjung mengamati koleksi lukisan wajah para tokoh bangsa pada pameran tunggal karya perupa Paul Hendro bertajuk SciArt80: Gelora Api Kebangkitan di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta,Jumat (22/5/2026).

Melalui pameran SciArt80, perjalanan panjang perkembangan ilmu pengetahuan di Nusantara divisualisasikan dalam bentuk karya seni yang tidak sekadar menampilkan 80 lukisan wajah tokoh berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pergerakan kemerdekaan, tetapi juga merepresentasikan gagasan, semangat zaman, serta perjuangan intelektual para tokoh tersebut. Pameran yang digelar dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 itu berlangsung pada 20–30 Mei 2026.