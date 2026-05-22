JAKARTA - Aksi Kamisan ke-908 digelar sejumlah aktivis dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Dalam aksi tersebut, massa kembali menyuarakan berbagai persoalan HAM, demokrasi, militerisasi, hingga kondisi perekonomian nasional yang dinilai belum terselesaikan.

Peserta aksi juga menyinggung isu internasional dengan menyuarakan solidaritas terhadap sembilan WNI yang disebut ditahan Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza.

Berbagai poster kritik dan tuntutan kepada pemerintah dibentangkan selama aksi berlangsung. Massa juga menuliskan surat dukungan untuk aktivis Andrie Yunus yang tengah menjalani perawatan usai menjadi korban penyiraman air keras.