JAKARTA - Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana dalam Sosialisasi Teknis Kapal Berbendera Indonesia 2026 Kantor Pusat BKI, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menggelar Sosialisasi Teknis Kapal Berbendera Indonesia 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas dan keselamatan kapal berbendera Indonesia agar tetap memenuhi standar internasional.

Forum tersebut mempertemukan kementerian, lembaga, asosiasi, dan pelaku industri maritim untuk membahas keselamatan pelayaran, kepatuhan regulasi internasional, hingga kesiapan kapal menghadapi pemeriksaan port state control officer (PSCO) di luar negeri.

Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana, menegaskan komitmen BKI dalam meningkatkan layanan dan digitalisasi proses survei kapal.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kapal berbendera Indonesia tidak hanya mampu berlayar jauh, tetapi juga melaju dengan aman, selamat, dan terhormat di laut internasional,” ujar Arief.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Odo R. M. Manuhutu, menilai koordinasi antarpemangku kepentingan penting untuk menghadapi tantangan industri maritim global yang semakin kompetitif.