JAKARTA - Talent Acquisition Specialist Adriantama (paling kiri), Talent Acquistion Specialist Syuraya Elgi (kedua dari kiri), TA Project & Governance Specialist Dianalda Chandra (tengah), dan Talent Acquisition, Employer Branding, Performance & Culture Head Widyarini Utami, (kedua dari kanan) saat menerima penghargaan di Jakarta beberapa hari lalu.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan pada ajang LinkedIn Talent Awards Indonesia 2025 dalam kategori “AI Pioneer – Best Talent Acquisition Team”. Penghargaan tersebut menegaskan konsistensi Danamon yang telah empat tahun berturut-turut menerima apresiasi serupa sejak 2021.

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Danamon dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI) pada proses rekrutmen melalui LinkedIn Talent Solutions, seperti AI-Assisted Search dan AI-Assisted Messaging, serta tingginya AI InMail Acceptance Rate yang mencerminkan kuatnya keterlibatan kandidat dalam proses perekrutan.

Chief Human Capital and Operations Officer Danamon, Evi Damayanti mengatakan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam memanfaatkan teknologi AI secara bertanggung jawab dan relevan pada proses talent acquisition.

“Melalui LinkedIn Talent Solutions, kami terus berupaya menghadirkan proses rekrutmen yang lebih presisi, inklusif, dan berfokus pada kualitas engagement kandidat, sejalan dengan kebutuhan transformasi bisnis Danamon,” ujar Evi Damayanti.

Danamon juga terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia melalui pemanfaatan teknologi digital dan AI guna mendukung transformasi bisnis perusahaan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Employee Value Proposition “Let’s GROW” yang menghadirkan lingkungan kerja dengan dukungan pembelajaran berkelanjutan serta berbagai program pengembangan talenta seperti Danamon Bankers Trainee, Danamon Technology Trainee, Danamon Banking Officer, dan Danamon SME Trainee.