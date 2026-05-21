JAKARTA - Driver Gojek mengikuti program Cek Kesehatan Gratis bagi Mitra Driver di Rumah Mitra Kantor Gojek Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2026). Program kerjasama Cek Kesehatan Gratis antara Gojek dan Kementerian Kesehatan dimulai sejak Februari hingga Desember 2026 digelar di 17 Kota untuk menjangkau ribuan Mitra Driver dengan tujuan mendukung upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit yang meliputi pemeriksaan fisik, mata, tekanan darah, skrining gula darah dan kolesterol, hingga konsultasi kesehatan umum.