JAKARTA - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) resmi meluncurkan rangkaian UI Half Marathon 2026 (UIHM 2026) melalui konferensi pers di Kopitagram Centang Biru Ampera, Jakarta, Rabu (20/5). Mengusung tema “Beyond the Finish Line: Melangkah Melampaui Batas”, ajang lari tahunan ini memadukan olahraga, teknologi digital, dan kontribusi sosial bagi masyarakat.

Peluncuran tersebut sekaligus menandai dibukanya registrasi peserta melalui situs resmi UIHM 2026, termasuk penjualan tiket early bird dengan kuota terbatas.

Sekretaris Jenderal ILUNI UI, Masyita Crystallin mengatakan UIHM telah menjadi agenda tahunan yang selalu dinantikan komunitas lari, alumni, hingga masyarakat umum. Selain mempromosikan gaya hidup sehat, UIHM 2026 juga mengusung konsep purpose-driven event dengan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance), di mana setiap partisipasi pelari akan dikonversi menjadi kontribusi sosial bagi pendidikan dan masyarakat.

“UIHM bukan hanya kompetisi olahraga, tetapi momentum mempererat kebersamaan sekaligus menghadirkan dampak sosial nyata, seperti pemberian beasiswa pendidikan dan program pelatihan informal,” ujar Masyita.

Ketua Pelaksana UIHM 2026, Hersal Hermana Putra menambahkan tema “Beyond the Finish Line” terinspirasi dari semangat perjuangan bangsa, mulai dari Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, hingga Kemerdekaan Indonesia.

“Melalui tema ini, kami mengajak setiap pelari untuk melampaui batas fisik demi menciptakan kebermanfaatan dan dampak sosial yang lebih luas,” katanya.

Pada edisi 2026, UIHM menargetkan lebih dari 7.000 peserta dengan melibatkan jejaring lebih dari 400.000 alumni UI, komunitas lari, dan masyarakat umum. Kategori lomba tersedia secara offline di Kampus UI Depok maupun virtual run.

Untuk kategori offline, peserta akan berlari di lintasan bertajuk “The Greenest and Most Sterile Route in Indonesia”, yakni rute hijau di kawasan Kampus UI Depok yang steril dari kendaraan bermotor sehingga menghadirkan pengalaman lari yang aman dan nyaman.

UIHM 2026 juga menghadirkan inovasi Dream Canvas, wadah aspirasi kolektif bagi para pelari yang nantinya akan ditampilkan dalam forum Indonesia Business Outlook 2027 sebagai simbol harapan masa depan bangsa.

Pendaftaran early bird resmi dibuka dan masyarakat dapat melakukan registrasi melalui situs resmi UI Half Marathon 2026.