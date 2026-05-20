Ribuan guru madrasah dan swasta dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Ribuan Guru Madrasah dari Berbagai Daerah Gelar Aksi Kesetaraan ASN
Rabu 20 Mei 2026 21:11 WIB
JAKARTA - Ribuan guru madrasah dan swasta dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Ribuan guru madrasah swasta menggelar aksi di Jakarta menuntut kesetaraan peluang pengangkatan ASN bagi guru negeri dan swasta. Massa aksi menilai kebijakan afirmasi selama ini lebih banyak diberikan kepada guru honorer sekolah negeri, sementara guru swasta tetap harus bersaing melalui jalur umum.
Mereka juga mendesak pemerintah dan DPR merevisi regulasi serta menghapus pengelompokan status guru berdasarkan asal sekolah maupun jenis kepegawaian. Aksi yang diikuti sekitar 10.000 hingga 15.000 guru dari berbagai daerah itu turut menuntut kesetaraan hak bagi seluruh tenaga pendidik yang telah terdaftar dalam dapodik dan NUPTK.
