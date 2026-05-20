Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Ribuan guru madrasah dan swasta dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Ribuan guru madrasah dan swasta dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Ribuan guru madrasah dan swasta dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Ribuan guru madrasah dan swasta dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Ribuan guru madrasah dan swasta dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Ribuan Guru Madrasah dari Berbagai Daerah Gelar Aksi Kesetaraan ASN

Rabu 20 Mei 2026 21:11 WIB
A
A
A

JAKARTA - Ribuan guru madrasah dan swasta dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026). 

 
Ribuan guru madrasah swasta menggelar aksi di Jakarta menuntut kesetaraan peluang pengangkatan ASN bagi guru negeri dan swasta. Massa aksi menilai kebijakan afirmasi selama ini lebih banyak diberikan kepada guru honorer sekolah negeri, sementara guru swasta tetap harus bersaing melalui jalur umum.
 
Mereka juga mendesak pemerintah dan DPR merevisi regulasi serta menghapus pengelompokan status guru berdasarkan asal sekolah maupun jenis kepegawaian. Aksi yang diikuti sekitar 10.000 hingga 15.000 guru dari berbagai daerah itu turut menuntut kesetaraan hak bagi seluruh tenaga pendidik yang telah terdaftar dalam dapodik dan NUPTK.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Demo Guru Honorer di Mimika Tuntut Insentif yang Belum Dibayarkan Selama Satu Tahun