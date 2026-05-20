JAKARTA - Di tengah tantangan akses pembiayaan bagi usaha ultra mikro, modal bukan menjadi satu-satunya kebutuhan untuk berkembang. Banyak pelaku usaha rumahan memiliki potensi dan daya juang tinggi, namun masih terkendala pengetahuan, jejaring, kepercayaan diri, serta pendampingan usaha yang tepat.

Melalui program Mekaarpreneur, PNM menghadirkan pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi juga pendampingan agar pelaku usaha dapat naik kelas. Program ini mencakup pelatihan, inkubasi bisnis, penguatan mental usaha, pengembangan produk, hingga strategi pemasaran dan branding.

Salah satu penerima manfaat, Yuliana Dewi Putri, mengaku usahanya semakin berkembang setelah mengikuti program tersebut. Produk “Herbal Drink Putri” yang ia jalankan berhasil meraih Juara 1 tingkat Bekasi–Jakarta.

“Saya mendapatkan banyak ilmu, teman, dan pengalaman luar biasa. Saya diajarkan branding produk dan pemasaran digital. Produk saya juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman lain, dan ilmu yang saya dapat bisa dibagikan ke anggota kelompok,” ujarnya.

PNM menilai keberhasilan para peserta Mekaarpreneur bukan sekadar kemenangan kompetisi, tetapi simbol perubahan pola pikir dan peningkatan kapasitas usaha. Para pelaku usaha mendapat kesempatan belajar mempresentasikan bisnis, memahami strategi usaha, membangun branding, hingga terhubung dengan ekosistem kewirausahaan yang lebih profesional.

Pendampingan ini menjadi penting karena tantangan usaha ultra mikro tidak hanya soal keterbatasan modal, tetapi juga rendahnya literasi bisnis, akses pasar, pengelolaan keuangan, serta minimnya keberanian untuk mengembangkan usaha.

PNM melalui program Mekaarpreneur ingin menunjukkan bahwa pemberdayaan yang menyentuh aspek kapasitas diri dapat menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih kuat. Sebab, pelaku usaha ultra mikro tidak hanya membutuhkan tambahan modal, tetapi juga pengetahuan, kesempatan, dan keyakinan untuk berkembang lebih jauh.

Program ini juga menjadi kelanjutan dari inisiatif tahun sebelumnya bertajuk #CariTauLangkahBaru, sekaligus memperkuat komitmen melalui kampanye #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM.