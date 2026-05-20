JAKARTA - Chief Compliance and Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto (dari kiri), Associate Professor Ilmu Ekonomi FEB UGM Poppy Ismalina, dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda berbincang seusai Media Briefing Road to Asia Grassroots Forum 2026 di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Amartha menegaskan pentingnya kesehatan finansial atau financial health sebagai fondasi baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi akar rumput yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan The 2026 Asia Grassroots Forum bertema “Enabling Growth, Elevating Financial Health” yang akan berlangsung pada 3–4 Juni 2026 di Shangri-La Jakarta. Forum ini akan mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor untuk membahas penguatan ekonomi akar rumput melalui pembiayaan inklusif, pemanfaatan fintech dan AI, serta kolaborasi dalam memperkuat ekosistem UMKM.