Di tengah keterbatasan akses dan kondisi ekonomi, ia tetap bertahan menjalankan tugas sebagai pendidik.
Di tengah keterbatasan akses dan kondisi ekonomi, ia tetap bertahan menjalankan tugas sebagai pendidik.
Di tengah keterbatasan akses dan kondisi ekonomi, ia tetap bertahan menjalankan tugas sebagai pendidik.
HOME MULTIMEDIA Foto

Keteguhan Guru Honorer SDK Wukur Mengajar di Tengah Keterbatasan

Selasa 19 Mei 2026 20:38 WIB
JAKARTA - Di pelosok Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, perjuangan menuju ruang kelas menjadi bagian dari pengabdian seorang guru honorer bernama Yustina Yuniarti. Setiap hari, guru SDK Wukur tersebut menempuh perjalanan sekitar 6 kilometer melewati jalan setapak dan hutan demi memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan.

 
Selama 11 tahun, Yustina mengabdikan diri di SDK Wukur yang saat ini menjadi tempat belajar bagi 34 siswa dengan dukungan delapan tenaga pendidik. Di tengah keterbatasan akses dan kondisi ekonomi, ia tetap bertahan menjalankan tugas sebagai pendidik.
 
Banyak orang tidak mau mengajar di sini karena kondisi jalan dan keuangan yang tidak memungkinkan. Namun, kami bertahan karena panggilan hati, ujar Yustina.
 
Kisah Yustina mencerminkan keteguhan para pendidik di daerah terpencil yang terus menjaga semangat pendidikan. Ketulusan tersebut sejalan dengan semangat perempuan prasejahtera binaan PNM Mekaar yang terus berjuang demi keluarga dan masa depan yang lebih baik.
 
Sebagai bentuk apresiasi, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program PNM Peduli memberikan dukungan sosial kepada Yustina. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi para guru yang terus mengabdi di tengah keterbatasan.
 
Terima kasih PNM sudah hadir membantu saya. Dukungan ini sangat berarti dan menjadi semangat baru agar saya bisa terus mengajar anak-anak di sini, kata Yustina.
 
Bagi PNM, perjuangan Yustina menjadi pengingat bahwa pemberdayaan tidak hanya hadir di ruang usaha, tetapi juga di ruang-ruang kelas sederhana yang menjadi tempat lahirnya harapan masa depan anak-anak Indonesia.
